Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеглов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антанида Сергеевна
Отец ребёнка: Выходцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Выходцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Выходцев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выходцев Сергей
Смерть
Неизвестно