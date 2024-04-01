Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антанида Сергеевна

Отец ребёнка: Выходцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Выходцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Выходцев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close