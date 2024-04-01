(Выходцева) Антанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Выходцева) Антанида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Сергей

Мать: Выходцева (Щеглова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Людмила Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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