(Выходцева) Антанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
Неизвестно