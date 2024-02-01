Коротаева (Тармаева) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1957
Отец: Тармаев Николай Ильич
Мать: Тармаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1982
Сын: Коротаев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
03.05.1990
Сын: Коротаев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно