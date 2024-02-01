Коротаева (Тармаева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаева (Тармаева) Ирина Николаевна

Коротаева (Тармаева) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1957

Отец: Тармаев Николай Ильич

Мать: Тармаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1982

Сын: Коротаев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
03.05.1990

Сын: Коротаев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Коротаев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Владимир Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close