Коротаев Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаев Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1990

Отец: Коротаев Владимир Алексеевич

Мать: Коротаева Ирина Николаевна

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