Коротаев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1982
Сын: Коротаев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
03.05.1990
Сын: Коротаев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно