Коротаев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1982

Сын: Коротаев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
03.05.1990

Сын: Коротаев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Ирина Николаевна

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