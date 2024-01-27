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Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич

Мать: не указана

Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 4 года живет с родителями и братом Емельяном 14 лет в Малых Копенах, но уже в 1816 живет в Батаевке.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Irina Семеновна

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Богданов (bogdanoff) Михаил Семенович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Pelageya Семеновна

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Семенович

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Praskovya Семеновна

Мать ребёнка: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил в 67 лет с семьей сына Алексея 32 года и внуками Иваном 12 лет и Тимофеем 3 года. Переселены в Карскую область.
Смерть
Неизвестно
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