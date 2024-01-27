Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1809
Отец: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич
Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 4 года живет с родителями и братом Емельяном 14 лет в Малых Копенах, но уже в 1816 живет в Батаевке.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Irina Семеновна
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Богданов (bogdanoff) Михаил Семенович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Pelageya Семеновна
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Семенович
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Praskovya Семеновна
Мать ребёнка: Богданова Прасковья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил в 67 лет с семьей сына Алексея 32 года и внуками Иваном 12 лет и Тимофеем 3 года. Переселены в Карскую область.
Смерть
Неизвестно