Богданова Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1824
Сын: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Irina Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Pelageya Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Семенович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
Россия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Praskovya Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно