Богданова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Прасковья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Богданов Bogdanoff Дмитрий Dmitriy Семенович Semenovich

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Irina Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Богданов (bogdanoff) Михаил Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов (bogdanoff) Алексей Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Pelageya Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Семенович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

Россия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Praskovya Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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