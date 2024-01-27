Богданов (Bogdanoff) Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Михаил Семенович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Богданов Bogdanoff Семен Semyon Маркович

Мать: Богданова Прасковья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В ревизской сказке за 1835 год есть запись. Фото Ревизской сказки прилагается.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Михайловна Mihailovna

Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Koolena Михайловна Mihailovna

Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданова Bogdanov Федот Fedot Михайлович Mihailov

Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена Михайловна Mihailovna

Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Bogdonoff Домна Damasha

Смерть
Неизвестно
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