Богданов (Bogdanoff) Михаил Семенович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
1828
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В ревизской сказке за 1835 год есть запись. Фото Ревизской сказки прилагается.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Михайловна Mihailovna
Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Koolena Михайловна Mihailovna
Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданова Bogdanov Федот Fedot Михайлович Mihailov
Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена Михайловна Mihailovna
Мать ребёнка: Богданова Bogdonoff Домна Damasha
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно