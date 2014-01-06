Путинцева (Емельянова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева (Емельянова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.11.1927

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927

Отец: Емельянов Федор Васильевич

Мать: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинцев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Грязнова (Путинцева) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Путинцев Евгений Александрович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1953

Сын: Путинцев Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Путинцев Евгений Александрович

Смерть
06.01.2014
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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