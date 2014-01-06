Путинцева (Емельянова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1927
Дата смерти06.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Грязнова (Путинцева) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Путинцев Евгений Александрович
Рождение ребёнка
09.07.1953
Сын: Путинцев Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Путинцев Евгений Александрович
Смерть
06.01.2014
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область