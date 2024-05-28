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Емельянов Федор Васильевич

Место рождения

Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Багарякская волость, деревня Чупровой

Дата рождения

1878

Дата смерти

13.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Емельянов Василий Афонасьевич

Мать: Дарья Ананиевна (Анисиевна?)

Бракосочетание
23.07.1903

Жена: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Кузьмина (Емельянова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение в Богородице-Казанской церкви
Рождение ребёнка
22.11.1927

Дочь: Путинцева (Емельянова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.04.1963
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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