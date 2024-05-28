Емельянов Федор Васильевич
Место рожденияПермская губерния, Екатеринбургский уезд, Багарякская волость, деревня Чупровой
Дата рождения1878
Дата смерти13.04.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
23.07.1903
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Кузьмина (Емельянова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна
Крещение в Богородице-Казанской церкви
Рождение ребёнка
22.11.1927
Дочь: Путинцева (Емельянова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Емельянова (Маренкова) Елена Ивановна
Смерть
13.04.1963