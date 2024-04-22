Грязнова (Путинцева) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951
Рождение ребёнка
11.01.1974
Дочь: Семьянова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Грязнов Николай Федорович
Павлоградка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязнов Николай Федорович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно