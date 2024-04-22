Грязнова (Путинцева) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Путинцева) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951

Отец: Путинцев Евгений Александрович

Мать: Путинцева Екатерина Федоровна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.1974

Дочь: Семьянова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Грязнов Николай Федорович

Павлоградка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязнов Николай Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Николай Федорович

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