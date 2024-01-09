Фирстов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фирстов ?Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирстов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фирстова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фирстов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно