Фирстов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Фирстов Иван

Мать: не указана

Смерть
21.01.1942
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