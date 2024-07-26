Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Борисовна
Мать ребёнка: (Метлина) София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Метлина) София Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1970
Дочь: Метлина Наталья Борисовна
Мать ребёнка: (Метлина) София Ивановна