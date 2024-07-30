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(Метлина) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Метлин Иван Егорович

Мать: Метлина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис

Рождение ребёнка
23.03.1970

Дочь: Метлина Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Борис

Смерть
Неизвестно

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