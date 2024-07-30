(Метлина) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Метлин Иван Егорович
Мать: Метлина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис
Рождение ребёнка
23.03.1970
Дочь: Метлина Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Борис
Смерть
Неизвестно