Лукина (Бахарева) Наталья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1908
Дата смерти01.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908
Отец: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
27.11.1932
Сын: Лукин Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Около 11.11.1939
Сын: Лукин Валентин Геннадьевич
Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1944
Дочь: Баскова Зинаида Геннадьевна
Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1969