Лукина (Бахарева) Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Бахарева) Наталья Иосифовна

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Место рождения

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.08.1908

Дата смерти

01.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908

Отец: Бахарев Иосиф Данилович

Мать: Бахарева Евдокия Ивановна

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.11.1932

Сын: Лукин Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 11.11.1939

Сын: Лукин Валентин Геннадьевич

Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.09.1944

Дочь: Баскова Зинаида Геннадьевна

Отец ребёнка: Лукин Геннадий Иванович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Геннадий Иванович

Смерть
01.05.1969
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