Бахарева (Краснова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Краснова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Фомицы, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

12.02.1875 ст.

Дата смерти

До 1935

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1875 ст.

Отец: Краснов Иван Абрамович

Мать: Краснова Вера Васильевна

Фомицы, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Бахарев Иосиф Данилович

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1903 ст.

Сын: Бахарев Фёдор Иосифович

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1904 ст.

Дочь: (Бахарева) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.08.1906 ст.

Сын: Бахарев Максим Иосифович

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Дочь: Лукина (Бахарева) Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Бахарев Василий Иосифович

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Терпигорьева (Бахарева) Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Бахарев Александр Осипович

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1915

Дочь: (Бахарева) Каздоя Иосифовна

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1917 ст.

Сын: Бахарев Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 1935

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