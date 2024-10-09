Бахарева (Краснова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1875 ст.
Дата смертиДо 1935
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1875 ст.
Отец: Краснов Иван Абрамович
Мать: Краснова Вера Васильевна
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
06.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
23.11.1904 ст.
Дочь: (Бахарева) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
12.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
30.08.1908
Дочь: Лукина (Бахарева) Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Бахарев Василий Иосифович
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Терпигорьева (Бахарева) Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
21.09.1913
Сын: Бахарев Александр Осипович
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
23.09.1915
Дочь: (Бахарева) Каздоя Иосифовна
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
11.03.1917 ст.
Сын: Бахарев Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Бахарев Иосиф Данилович
Смерть
До 1935