Лукин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскова Зоя Геннадьевна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Валентин Геннадьевич
Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Наталья Иосифовна
Смерть
Неизвестно