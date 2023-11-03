Лукин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскова Зоя Геннадьевна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Валентин Геннадьевич

Мать ребёнка: Лукина Наталья Иосифовна

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Наталья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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