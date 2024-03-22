Вильская Феодора Никандровна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти12.08.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Вильский Никандор Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Толмачева Ида Иннокентьевна
Отец ребёнка: Толмачев Иннокентий Николаевич
Монголия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Толмачев Николайй Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Толмачев анатолий иннокентьевич
Отец ребёнка: Толмачев Иннокентий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1988