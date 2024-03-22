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Вильская Феодора Никандровна

Место рождения

Жиндо 1-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

12.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Вильский Никандор Павлович

Мать: не указана

Жиндо 1-е, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Толмачева Ида Иннокентьевна

Отец ребёнка: Толмачев Иннокентий Николаевич

Монголия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Толмачев Николайй Иннокентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Сын: Толмачев анатолий иннокентьевич

Отец ребёнка: Толмачев Иннокентий Николаевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Иннокентий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Николайй Иннокентьевич

Смерть
12.08.1988
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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