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Толмачева Ида Иннокентьевна

Место рождения

Монголия

Дата рождения

19.01.1927

Дата смерти

18.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927

Отец: Толмачев Иннокентий Николаевич

Мать: Вильская Феодора Никандровна

Монголия
Рождение ребёнка
03.02.1952

Сын: Французов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Французов Алексей Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Французов Геннадий Алексевич

Отец ребёнка: не указан

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.01.1962

Сын: Французов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Французов Алексей Васильевич

Смерть
18.02.2015
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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