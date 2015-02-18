Толмачева Ида Иннокентьевна
Место рожденияМонголия
Дата рождения19.01.1927
Дата смерти18.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927
Монголия
Рождение ребёнка
03.02.1952
Сын: Французов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Французов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Французов Геннадий Алексевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1962
Сын: Французов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2015