Петрова (Осипова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Осипова) Ксения Васильевна

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Место рождения

Боднево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.01.1899 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1821

Муж: Петров Александр Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
17.01.1899 ст.

Отец: Василий Осипович

Мать: Дарья Галактионовна

Боднево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Мухина (Петрова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Петров Димитрий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1927

Дочь: Попова (Петрова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1931

Сын: Петров Николай Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Петров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1987

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