Петрова (Осипова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1899 ст.
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1821
Рождение
17.01.1899 ст.
Отец: Василий Осипович
Мать: Дарья Галактионовна
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Мухина (Петрова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Петров Димитрий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1927
Дочь: Попова (Петрова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1931
Сын: Петров Николай Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Петров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Иванович
Смерть
1987