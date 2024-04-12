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Петров Димитрий Александрович

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Место рождения

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.11.1925

Дата смерти

04.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Петров Александр Иванович

Мать: Петрова (Осипова) Ксения Васильевна

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1948

Дочь: Петрова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Рыбакова (Петрова) Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.09.1993
Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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