Петров Димитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1925
Дата смерти04.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1948
Дочь: Петрова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Рыбакова (Петрова) Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна
Смерть
04.09.1993