Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1923
Дата смерти?.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1948
Дочь: Петрова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Димитрий Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Рыбакова (Петрова) Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Димитрий Александрович
Смерть
?.05.2015