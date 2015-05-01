Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Никифорова) Александра Никифоровна

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Место рождения

Чекло, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.04.1923

Дата смерти

?.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Чекло, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Димитрий Александрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1948

Дочь: Петрова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Димитрий Александрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Рыбакова (Петрова) Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Димитрий Александрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.05.2015
Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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