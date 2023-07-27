Икрин Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1927
Дата смерти23.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927
Отец: Икрин Лука Федоров
Рождение ребёнка
03.08.1949
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1952
Сын: Икрин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1954
Дочь: Васютина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1955
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1957
Сын: Икрин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1960
Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Анисья Васильевна
Смерть
23.08.1979
Причина смерти: погиб от тока, когда варил в грозу
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область