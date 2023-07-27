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Икрин Николай Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1927

Дата смерти

23.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1927

Отец: Икрин Лука Федоров

Мать: Икрина Елизавета Ефимовна

Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Икрин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1952

Сын: Икрин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1954

Дочь: Васютина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Икрин Олег Николаевич

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Икрин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Икрин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Икрина Анисья Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Анисья Васильевна

Смерть
23.08.1979
Причина смерти: погиб от тока, когда варил в грозу
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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