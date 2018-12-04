Икрин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1957
Дата смерти04.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Отец: Икрин Николай Лукич
Мать: Икрина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
06.08.1975
Сын: Икрин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1986
Дочь: Потапова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Баева (икрина) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2018