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Икрин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1957

Дата смерти

04.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Икрин Николай Лукич

Мать: Икрина Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
06.08.1975

Сын: Икрин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1986

Дочь: Потапова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна

Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Баева (икрина) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Икрина Клавдия Геральдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Клавдия Геральдовна

Смерть
04.12.2018
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