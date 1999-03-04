Икрина (Бухарова) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Бухарова) Анисья Васильевна

Место рождения

Медведкова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1927

Дата смерти

04.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: Бухаров Василий Ефимович

Мать: Бухарова Анисья Семеновна

Медведкова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Икрин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Рождение ребёнка
23.07.1952

Сын: Икрин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1954

Дочь: Васютина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Икрин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Икрин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Икрин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Николай Лукич

Смерть
04.03.1999
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