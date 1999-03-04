Икрина (Бухарова) Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1927
Дата смерти04.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Рождение ребёнка
03.08.1949
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Рождение ребёнка
23.07.1952
Сын: Икрин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1954
Дочь: Васютина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1955
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Рождение ребёнка
12.03.1957
Сын: Икрин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Рождение ребёнка
02.03.1960
Отец ребёнка: Икрин Николай Лукич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Николай Лукич
Смерть
04.03.1999