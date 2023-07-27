Икрина (Икрина) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Елизавета Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1894

Дата смерти

10.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1925

Дочь: Людмила Лукична

Отец ребёнка: Икрин Лука Федоров

Рождение ребёнка
28.11.1927

Сын: Икрин Николай Лукич

Отец ребёнка: Икрин Лука Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Лука Федоров

Смерть
10.12.1979
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область