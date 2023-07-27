Икрина (Икрина) Елизавета Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1894
Дата смерти10.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1925
Дочь: Людмила Лукична
Отец ребёнка: Икрин Лука Федоров
Рождение ребёнка
28.11.1927
Сын: Икрин Николай Лукич
Отец ребёнка: Икрин Лука Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Лука Федоров
Смерть
10.12.1979
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область