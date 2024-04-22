Зиняев Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения20.08.1906 ст.
Дата смерти11.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906 ст.
Отец: Зиняев Гавриил Евфимиев
Мать: Зиняева Мария Никитина
По новому стилю дата рождения 06 сентября 1906 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиняева Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1980