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Зиняев Пётр Гаврилович

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Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.08.1906 ст.

Дата смерти

11.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906 ст.

Отец: Зиняев Гавриил Евфимиев

Мать: Зиняева Мария Никитина

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
По новому стилю дата рождения 06 сентября 1906 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиняева Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиняева Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.06.1980
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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