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Зиняева Мария Никитина

Место рождения

Субботино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Субботино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Муж: Зиняев Гавриил Евфимиев

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Венчание в приходе Ашитково Бронницкого уезда
Рождение ребёнка
04.04.1892 ст.

Сын: Зиняев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Дочь: Зиняева Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Близнецы Тимофей и Валентина
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Сын: Зиняев Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Близнецы Тимофей и Валентина
Рождение ребёнка
16.03.1902 ст.

Сын: Зиняев Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.

Дочь: Зиняева Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Близнецы Михаил и Валентина
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.

Сын: Зиняев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Близнецы Михаил и Валентина
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.

Сын: Зиняев Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
По новому стилю дата рождения 06 сентября 1906 года.
Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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