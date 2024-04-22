Зиняева Мария Никитина
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Венчание в приходе Ашитково Бронницкого уезда
Рождение ребёнка
04.04.1892 ст.
Сын: Зиняев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Дочь: Зиняева Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Близнецы Тимофей и Валентина
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Сын: Зиняев Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Близнецы Тимофей и Валентина
Рождение ребёнка
16.03.1902 ст.
Сын: Зиняев Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.
Дочь: Зиняева Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Близнецы Михаил и Валентина
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
Близнецы Михаил и Валентина
Рождение ребёнка
20.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Зиняев Гавриил Евфимиев
По новому стилю дата рождения 06 сентября 1906 года.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно