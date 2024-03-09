Зиняева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1908
Дата смерти26.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиняев Пётр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1980