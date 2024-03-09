Зиняева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиняева Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1908

Дата смерти

26.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиняев Пётр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиняев Пётр Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.03.1980
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

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