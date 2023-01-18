(Андреева) Улитта Максимовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1890 ст.
Дата смерти25.10.1890
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1890
Ефим Корнилович Краснов и солдатка Мария Логиновна Прохорова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Рождение
13.07.1890 ст.
Смерть
25.10.1890
Причина смерти: "от кашля" | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует