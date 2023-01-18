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(Андреева) Улитта Максимовна

Место рождения

Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

13.07.1890 ст.

Дата смерти

25.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1890
Ефим Корнилович Краснов и солдатка Мария Логиновна Прохорова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Рождение
13.07.1890 ст.

Отец: Андреев Максим Амвросиевич

Мать: Андреева (Вахромова) Ефимия Логиновна

Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
25.10.1890
Причина смерти: "от кашля" | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует

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