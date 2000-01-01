Андреев Максим Амвросиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Амвросий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1890
Дочь: Улитта Максимовна
Мать ребёнка: Андреева Ефимия Логиновна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.09.1891
Мать ребёнка: Андреева Ефимия Логиновна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно