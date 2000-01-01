Андреев Максим Амвросиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Максим Амвросиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Амвросий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: Улитта Максимовна

Мать ребёнка: Андреева Ефимия Логиновна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.09.1891

Сын: Андреев Карп Максимович

Мать ребёнка: Андреева Ефимия Логиновна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Ефимия Логиновна

Смерть
Неизвестно
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