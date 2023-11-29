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Ненила Клементиева

Место рождения

Д. Левина,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Клементий Дементиев

Мать: Матрена Кириллова(?)

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Карлагина) Фекла Иванова

Отец ребёнка: Карлагин Иван (2Й) Дементиев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Карлагин Симеон Иванов

Отец ребёнка: Карлагин Иван (2Й) Дементиев

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: В 53 после 1802

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