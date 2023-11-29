Ненила Клементиева
Место рожденияД. Левина,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Клементий Дементиев
Мать: Матрена Кириллова(?)
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Карлагина) Фекла Иванова
Отец ребёнка: Карлагин Иван (2Й) Дементиев
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Карлагин Иван (2Й) Дементиев
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В 53 после 1802