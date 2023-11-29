Карлагин Иван (2Й) Дементиев
Место рождения
Дата рождения1723 или 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1723 или 1736
Отец: Карлагин Дементий Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Карлагина) Фекла Иванова
Мать ребёнка: Ненила Клементиева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Ненила Клементиева
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В 56 после 1802