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Карлагин Иван (2Й) Дементиев

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1723 или 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 или 1736

Отец: Карлагин Дементий Ларионов

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Карлагина) Фекла Иванова

Мать ребёнка: Ненила Клементиева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Карлагин Симеон Иванов

Мать ребёнка: Ненила Клементиева

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: В 56 после 1802

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