Черномырдина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномырдина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1926

Дата смерти

04.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Людмила

Отец ребёнка: Черномырдин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черномырдин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномырдин Валерий

Отец ребёнка: Черномырдин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Таисья

Отец ребёнка: Черномырдин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черномырдин Николай

Смерть
04.02.1995
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