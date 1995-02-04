Черномырдина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1926
Дата смерти04.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Людмила
Отец ребёнка: Черномырдин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черномырдин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномырдин Валерий
Отец ребёнка: Черномырдин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Таисья
Отец ребёнка: Черномырдин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черномырдин Николай
Смерть
04.02.1995