Черномырдин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерномырдин Николай

Черномырдин Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1921

Дата смерти

17.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Людмила

Мать ребёнка: Черномырдина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черномырдина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномырдин Валерий

Мать ребёнка: Черномырдина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Таисья

Мать ребёнка: Черномырдина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черномырдина Елена

Смерть
17.12.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close