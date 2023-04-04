Черномырдин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1921
Дата смерти17.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Людмила
Мать ребёнка: Черномырдина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черномырдина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномырдин Валерий
Мать ребёнка: Черномырдина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Таисья
Мать ребёнка: Черномырдина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черномырдина Елена
Смерть
17.12.1979