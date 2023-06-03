Колесников Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Герасим

Колесников Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шулаковка, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1942

Дочь: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шулаковка, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.06.1954

Сын: Колесников Михаил Герасимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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