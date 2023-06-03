Колесникова Екатерина Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.?

Сын: Колесников Петр Герасимович

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Шулаковка, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меняйленко (Колесникова) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каралкина (Колесникова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Николай Герасимович

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Рождение ребёнка
02.06.1942

Дочь: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Шулаковка, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.06.1954

Сын: Колесников Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Колесников Герасим

Смерть
Неизвестно

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