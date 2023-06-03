Колесникова Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.?
Сын: Колесников Петр Герасимович
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меняйленко (Колесникова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каралкина (Колесникова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Николай Герасимович
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Рождение ребёнка
02.06.1942
Дочь: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Рождение ребёнка
11.06.1954
Сын: Колесников Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Колесников Герасим
Смерть
Неизвестно