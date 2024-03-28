Верещагин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Матвей

Мать: Верещагина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верещагина) Лидия

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Николай

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Василий

Мать ребёнка: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия

Смерть
Неизвестно

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