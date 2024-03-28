Верещагин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Матвей
Мать: Верещагина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верещагина) Лидия
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Николай
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Василий
Мать ребёнка: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Смерть
Неизвестно