Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верещагина) Лидия

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Николай

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Василий

Отец ребёнка: Верещагин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Алексей

Смерть
Неизвестно

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