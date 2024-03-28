(Верещагина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верещагина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Алексей

Мать: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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