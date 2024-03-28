(Верещагина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Алексей
Мать: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан