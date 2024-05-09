Новикова Клименко (Овчаренко) Аксинья (Ксения) Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения19.01.1871 ст.
Дата смерти06.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.01.1871
Рождение
19.01.1871 ст.
Восприемник
19.03.1887
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1890
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
Восприемник
24.03.1891
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
Рождение ребёнка
05.02.1895
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.
Дочь: Сероштанова Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
Рождение ребёнка
13.09.1900
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Авдонина Евдокия Власовна, Андреевна
Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович
С 2-х лет бабушку воспитывал отчим Новиков Андрей Иванович.
Место жительства
01.01.1904
Рождение ребёнка
23.11.1904
Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович
Бракосочетание
30.12.1904 ст.
Вторая жена Новикова Андрея Ивановича.
Рождение ребёнка
31.01.1908
Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович
Смерть
06.11.1948
Алейский, Алейский муниципальный район, Алтайский край