Новикова Клименко (Овчаренко) Аксинья (Ксения) Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Клименко (Овчаренко) Аксинья (Ксения) Гаврииловна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

19.01.1871 ст.

Дата смерти

06.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.01.1871
Рождение
19.01.1871 ст.

Отец: Овчаренко Гавриил Семёнович

Мать: Овчаренко Дарья Прокопьевна

Виры, Сумська область
Восприемник
19.03.1887
Виры, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Клименко Влас Захарович

Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Клименко Ефимий Власович

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Анновка-Вировская, Сумська область
Восприемник
24.03.1891
Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Клименко Даниил Власович

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Клименко Кирилл Власович

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.

Дочь: Сероштанова Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
13.09.1900

Сын: Клименко Никита Власович

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Авдонина Евдокия Власовна, Андреевна

Отец ребёнка: Клименко Влас Захарович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
С 2-х лет бабушку воспитывал отчим Новиков Андрей Иванович.
Место жительства
01.01.1904
Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1904

Сын: Новиков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.12.1904 ст.

Муж: Новиков Андрей Иванович

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Вторая жена Новикова Андрея Ивановича.
Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Новиков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Новиков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Иванович

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.11.1948
Алейский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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