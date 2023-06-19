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Новиков Андрей Иванович

Место рождения

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

11.11.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Новиков Иван Сергеевич

Мать: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
30.12.1904 ст.

Жена: Клименко Ксения Гаврииловна

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Агрипина

Смерть
11.11.1940
Алейский, Алейский муниципальный район, Алтайский край