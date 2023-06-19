Новиков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смерти11.11.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Новиков Иван Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.12.1904 ст.
Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Агрипина
Смерть
11.11.1940
Алейский, Алейский муниципальный район, Алтайский край