Овчаренко (Коваленко) Дарья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаренко (Коваленко) Дарья Прокопьевна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Коваленко Прокопий Степанович

Мать: Коваленко Татьяна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Иваницкая Феврония Гаврииловна

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Овчаренко Емельян Гавриилович

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1859

Сын: Овчаренко Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Овчаренко Максим Гавриилович

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Овчаренко Артемий Гавриилович

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Рождение ребёнка
20.07.1866

Дочь: Кулак Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
09.07.1868

Сын: Овчаренко Матвей Гавриилович

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.

Дочь: Новикова Клименко Аксинья Гаврииловна

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Гавриил Семёнович

Смерть
Неизвестно
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