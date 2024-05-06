Овчаренко (Коваленко) Дарья Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: Коваленко Прокопий Степанович
Мать: Коваленко Татьяна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Иваницкая Феврония Гаврииловна
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Овчаренко Емельян Гавриилович
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
23.09.1859
Сын: Овчаренко Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Овчаренко Максим Гавриилович
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Овчаренко Артемий Гавриилович
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
20.07.1866
Дочь: Кулак Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
09.07.1868
Сын: Овчаренко Матвей Гавриилович
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.
Дочь: Новикова Клименко Аксинья Гаврииловна
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Овчаренко Гавриил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно