Некрасов Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения25.04.1802
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1802
Рождение ребёнка
1826
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
14.09.1828
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
11.08.1831
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
01.09.1833
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844