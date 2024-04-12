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Некрасов Иван Николаев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.04.1802

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1802

Отец: Некрасов Николай Алексеев

Мать: Некрасова Пелагея Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1828

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1831

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1833

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1844
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