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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Некрасов Иван Николаев

Мать: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Некрасова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1858

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1860

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1862

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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