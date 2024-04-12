Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
04.02.1857
Жена: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1858
Сын: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1860
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1862
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно