Веселов Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1951

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2016

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