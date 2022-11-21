Веселов Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1951
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
машинист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2016