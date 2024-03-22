Зазулин Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения24.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Крещение
28.09.1880
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно