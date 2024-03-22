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Зазулин Григорий Васильев

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1833 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880

Отец: Зазулин Василий Алексеевич

Мать: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Крещение
28.09.1880
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно
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