Зазулина Акулина Константинова
Место рождениявотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Константин Викторов
Мать: Матрона ?Ефимова?
вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Бракосочетание
24.01.1872
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1877
Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1879
Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Рождение ребёнка
24091880
Сын: Зазулин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно