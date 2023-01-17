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Зазулина Акулина Константинова

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Место рождения

вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Константин Викторов

Мать: Матрона ?Ефимова?

вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Бракосочетание
24.01.1872

Муж: Зазулин Василий Алексеевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Зазулин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1877

Сын: Зазулин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.04.1879

Сын: Зазулин Степан Васильев

Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Рождение ребёнка
24091880

Сын: Зазулин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Зазулин Василий Алексеевич

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно
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