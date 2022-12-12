Зазулин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазулин Василий Алексеевич

Зазулин Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Зазулин Алексей Ильин

Мать: Зазулина Параскева Андреева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.01.1872

Жена: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Зазулин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.05.1877

Сын: Зазулин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова

Рождение ребёнка
24.04.1879

Сын: Зазулин Степан Васильев

Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Рождение ребёнка
24091880

Сын: Зазулин Григорий Васильев

Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close