Зазулин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: Зазулин Алексей Ильин
Бракосочетание
24.01.1872
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова
Рождение ребёнка
07.05.1877
Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова
Рождение ребёнка
24.04.1879
Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 221 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1879 год
Рождение ребёнка
24091880
Сын: Зазулин Григорий Васильев
Мать ребёнка: Зазулина Акулина Константинова
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 Оп. 3 Д. 385 Метрические книги церкви с.Левашево Костромского уезда за 1880-1882 годы
Смерть
Неизвестно